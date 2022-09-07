После возвращения акцизов на топливо в Украине начнется новый виток инфляции, - эксперт

По мнению эксперта, это, в свою очередь, приведет к удорожанию всех товаров и услуг и новому витку инфляции.

"Возврат акциза обязательно приведет к подорожанию нефтепродуктов. Нет оснований надеяться, что трейдеры добровольно пойдут на уменьшение собственных доходов, чтобы компенсировать разницу в 4-5 грн для бензина и дизеля, и 2 грн - для газа - а это именно те суммы, на которые произойдет подорожание", - заявил он.

Эксперт убежден: вместо того, чтобы возвращать акцизы, стоило бы искусственно ограничить на время войны прибыль, которую получают трейдеры, и ввести четкий контроль на рынке, который сейчас является стратегическим для Украины.

"Например, в ЕС маржа нефтетрейдеров не превышает 5-7%. Стоило бы ввести такой подход и в Украине. Также стоило бы обязать нефтетрейдеров отчитываться, в том числе перед правительством, об их планах по закупкам нефтепродуктов для удовлетворения потребностей всех потребителей. Сейчас на этом рынке ничего не контролируется, и это странно, ведь нефтепродукты являются инфраструктурными товарами и имеют стратегическое значение. Кто - то может шантажировать правительство прекращением поставок или реализации нефтепродуктов, и такие субъекты должны нести ответственность по законам военного времени", - добавляет эксперт.

Напомним, ранее экономист Андрей Новак заявил, что возврат акциза на дизель приведет к повышению цен на все товары и услуги, а также нанесет ущерб аграриям и военным.

В свою очередь, в Федерации работодателей призвали власти оставить для газа акциз в размере 52 евро, а для дизеля - нулевой, потому что на сжиженном газе работает много хлебопекарных и перерабатывающих предприятий, а дизель необходимый для работы аграриев и тяжелой промышленности.