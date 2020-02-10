Возвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы

Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится на пару недель позже ожидаемого. Как рассказал промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV, причиной переноса даты проведения поединка является незалеченная травма локтя украинца.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.

Отметим, что возможная дата боя Усик - Чисора называлась уже неоднократно. Сперва промоутеры Усика заявляли, что, вероятнее всего, поединок состоится 28 марта 2020 года. Позже сообщалось, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя на пару недель позже - в апреле.

Напомним, бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября прошлого года украинец победил 38-летнего американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.