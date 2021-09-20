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Возвращение в школу: традиционную форму обучения выбирают две трети учеников в Украине

Автор: Александр Белоус

Учеников накануне возвращения в школьных классов спросили, какую бы форму обучения они выбрали, если бы имели свободный выбор. Традиционной форме обучения отдали преимущество 65% украинских школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, смешанную форму обучения выбирают 21%, дистанционную - 11%, хотели бы прекратить обучение - 1% школьников.

Большинство учащихся (51%) оценивают дистанционное обучение негативно, положительно - 40%.

Подавляющее большинство респондентов (57%) указало, что уровень преподавания на онлайн-уроках ниже, чем на уроках в классах.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос школьников с 15 по 27 августа 2021 года. Методом личных интервью с использованием компьютера (computer-assisted personal interviews, CAPI) опрошено 1022 респондентов, проживающих в 78 населенных пунктах всех областей Украины кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство родителей учеников в Украине (65%) выступают против дистанционного образования. Они считают, что эта форма привела к снижению уровня успеваемости детей.

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