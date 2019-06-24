Возвращение России в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Геращенко выступила на дебатах ПАСЕ

"Европейская солидарность" будет защищать фундаментальные ценности Совета Европы. Об этом во время своего выступления на дебатах ПАСЕ заявила первый заместитель председателя Верховной рады, член партии Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вооруженная агрессия России длится уже 5 лет. Результат - около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одну из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследования крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ... Не выполнено", - акцентировала политик.

Геращенко добавила, что Ассамблея осудила невыполнение минских соглашений со стороны Российской Федерации.

"Ассамблея осудила невыполнение Россией минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести... Не выполнено!", - отметила Геращенко.

Политик в очередной раз подчеркнула, что количество политзаключенных Кремля достигает около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку и посещение структурами МККК, другими международными организациями

"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - отметила она.

Также во время выступления Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков из Лефортово, они благодарят мира за борьбу, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала?", - отметила Геращенко.

"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", - подчеркнула парламентарий.

Резюмируя, Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершенные ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы".