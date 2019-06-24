Повернення Росії до ПАРЄ руйнує принципи та цінності Європи, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Геращенко виступила на дебатах ПАРЄ

"Європейська солідарність" буде захищати фундаментальні цінності Ради Європи. Про це під час свого виступу на дебатах ПАРЄ заявила перший заступник голови Верховної ради, член партії Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат - близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників та політв’язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконала жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум у Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу та надати повний доступ місії ОБСЄ… Не виконано", - акцентувала політик.

Геращенко додала, що Асамблея засудила невиконання мінських угод з боку Російської Федерації.

"Асамблея засудила невиконання Росією мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників та політв’язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти… Не виконано!", - зауважила Геращенко.

Політик вкотре наголосила, що кількість політв’язнів Кремля сягає близько 100 осіб й десятків заручників з окупованого Донбасу. Всі вони утримуються в повній ізоляції, без дозволу на листування чи відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями

"Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших", - зазначила вона.

Також під час виступу Геращенко звернула увагу на резолюцію №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряка. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.

"В листах, які я отримала від наших моряків з Лефортово, вони дякують світу за боротьбу, чекають на звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними мурами. Але ж чому тоді совість обмежується стінами цієї зали?", - зауважила Геращенко.

"В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, однак Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю", - підкреслила парламентар.

Резюмуючи, Геращенко сказала: "Разом з тим, ціною руйнування цінностей і принципів та механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи".