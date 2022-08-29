Возвращение акциза на топливо нанесет большой вред аграриям и военным, - экономист

"Нельзя сейчас трогать топливо - потому что оно крайне необходимо в очень больших объемах как для ВСУ, так и для аграриев для выполнения своей работы. Повышать стоимость топлива - это наносить большой ущерб украинской экономике. И зачем это нужно, непонятно", - заявил эксперт.

Он напомнил: в соответствии с экономической наукой, ответом на экономический кризис, должна быть снижение налогов и сборов, ведь любое повышение запускает маховик инфляции и приводит к росту цен.

"Что означает повышение акциза на топливо? Означает, что оно вырастет в цене, и это при том, что цены на него за время российского вторжения и так выросли почти вдвое. А топливо - это обязательная составляющая в себестоимости всех без исключения товаров и услуг. То есть начнется цепная реакция подорожания", - пояснил Новак.

Эксперт также отметил, что, по разным оценкам, падение ВВП в 2022 году составит 35-50%, а это просто провал экономики, который будет непросто преодолеть.

"В таких условиях любые действия, которые повышают инфляцию и снижают покупательную способность украинцев - просто недопустимы", - резюмировал экономист.

Напомним, в марте правительство отменило акцизы на топливо, чтобы решить проблему дефицита и значительного роста цены. А сейчас инициирует его возвращение: соответствующий законопроект Кабмин уже внес в парламент.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что возврат акциза на дизель нанесет удар по аграриям, ведь подавляющее большинство сельхозтехники ездит на этом виде топлива.