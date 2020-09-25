Возросло количество погибших в аварии самолета в Харьковской области

Количество погибших в результате крушения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины возросло до 22 человек. Судьба еще четырех пока неизвестна.

Об этом заявили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасателям поступила информация, что вблизи города Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета с последующим возгоранием. В 21:55 пожар самолета ликвидирован.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 18 погибших в результате падения самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на аварию военного самолета Ан-26 и поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.