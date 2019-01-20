Возросло число жертв нападения на базу ООН в Мали

Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Генсек ООН призвал привлечь виновных к ответственности

В результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН в западноафриканской Республике Мали погибли 10 миротворцев из Чада и ранены по меньшей 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Генеральный секретарь ООН Антониe Гутерреш осудил нападение на лагерь в Агельхуке в провинции Кидаль и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Десять миротворцев из Чада были убиты и по меньшей мере 25 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, ранним утром 20 января на базу миссии ООН в городе Агельхуке в западноафриканской республике Мали было совершено нападение боевиков, связанных с террористической группировкой "Аль Каида". Вначале сообщалось о 8 погибших и 11 раненых миротворцах.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны. В апреле 2018 года боевики уже совершали нападение на эту же базу, тогда погибло 2 миротворца.