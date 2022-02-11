Возраст, деньги, образование, место жительства: от чего зависит уровень счастья украинцев

По сравнению с прошлым годом уровень счастья в Украине практически не изменился (в апреле 2020 года доля счастливых составила 68%, разница в пределах погрешности), и остается выше, чем в период 2015-2017 годах.

"Рост уровня счастья после 2017 года в значительной степени связан с улучшением материального положения населения в этот период", - отмечают социологи.

Уровень счастья остается неодинаковым для разных категорий населения страны.

По возрасту:

Уровень счастья является самым высоким среди молодых людей в возрасте 18-39 лет (81%) и с возрастом уменьшается, в частности в группе в возрасте 40-59 лет счастливыми являются 67%, среди людей старше 60 лет - 62%.

По уровню благосостояния:

Более богатые люди, как правило, чаще говорят, что они счастливы, чем бедные. Среди людей с низким достатком (не хватает на еду или хватает только на еду) счастливыми себя считают 56%, среди людей со средним достатком (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 76%, среди людей с высоким достатком (могут позволить себе дорогие покупки без особых сложностей) - 86%.

По уровню образования:

Образование оказывает положительное влияние на осознание себя счастливым - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием, счастливыми себя считают 61% опрошенных, среди людей с высшим образованием - 79%.

По месту жительства:

Несколько больше счастливых людей - среди жителей западных областей (75%), и меньше - в южных областях (66%), на востоке (69%) и в центре (71%). Несмотря на это, городские жители в целом более счастливы (72%), чем те, кто живет в сельской местности (67%).

По полу

По самооценке, мужчины и женщины в целом примерно в одинаковой степени счастливы: среди мужчин счастливыми себя назвали 69%, среди женщин - 72% (разница - в пределах погрешности).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 3-11 декабря 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Gallup International, несмотря на то, что большинство населения Украины (51%) довольно собственной жизнью, в индексе счастья Украина (+20%) занимает 38 место из 44-х. Таким образом украинцы входят в топ-10 самых несчастных наций мира.