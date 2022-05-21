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Возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов, - УВЭА

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Суббота 21 мая 2022 12:33
Возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов, - УВЭА Фото: возобновляемой энергетике грозит дефолт из-за критически низкого уровня расчетов (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы в возобновляемые источники энергии просят Министерство энергетики решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинской ветроэнергетической ассоциации в адрес министра энергетики Германа Галущенко.

"Нынешний уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет лишь 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты для существования самих станций ВИЭ. При этом, Гарантированный покупатель сейчас получает достаточное количество средств, продавая "зеленую" электроэнергию, чтобы обеспечить платежи производителям возобновляемой энергии в размере примерно 30%, но только часть этого финансирования поступает непосредственно производителям возобновляемой энергии", - указывается в письме.

Такая ситуация делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что грозит производителям дефолтом.

"Кредиторы неохотно идут на реструктуризацию обязательств, а доходов при текущем уровне расчетов не хватает не только на оплату процентов по кредитам, но и на операционные расходы", - говорится в письме.

Производители "зеленой" энергии просят повысить уровень расчетов по ВИЭ, который позволит реструктуризировать кредиты и избежать дефолта.

"Во-первых, необходимо направить все средства от продажи электроэнергии Гарантированным покупателем производителям ВИЭ, обеспечить уровень оплаты, что позволит производителям покрывать операционные расходы, налоги и плату за небалансы. Это позволит получать отрасли до 35% оплаты на сугубо операционные затраты", - отмечают в УВЕА.

Инвесторы также просят уменьшить объем искусственных ограничений ВИЭ со стороны НЭК "Укрэнерго" хотя бы до 20% и повысить эффективность торговли государственного предприятия "Гарпок".

Также инвесторы просят хотя бы частично возобновить выплаты НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли ВИЭ в адрес Гарантированного покупателя.

Напомним, приказом Министерства энергетики Украины от 28 марта 2022 года № 140 выплаты генерации из ВИЭ были ограничены: 15% от средневзвешенного "зеленого" тарифа за 2021 год для СЭС; 16% для ВЭС; 35% для ГЭС; 40% для биогазовых станций; 60% для станций на биомассе.

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