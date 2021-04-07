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Возобновление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период, - "Украэрорух"

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 13:29
Возобновление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период, - "Украэрорух" Фото: Андрей Ярмак (facebook.com UkSATSE official)
Автор: Юлия Струк

"Украэрорух" сообщает, что восстановление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ были намечены на начало июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По поводу возобновления трафика в Европу, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", - отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

По его словам, при этом ожидается сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон.

Указано, что в марте этого года украинские авиакомпании выполнили 4603 рейса (это на 5,8% больше по сравнению с мартом 2020 года), а иностранные авиакомпании осуществили 7557 рейсов (меньше на 15,8%).

Возобновление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период, - &quot;Украэрорух&quot;

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зарубежные поездки в полной мере возобновятся после того, как завершится вакцинация в Украине и мире, и пандемию возьмут под контроль.

Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украинцы вероятно скорее всего смогут летать в Европу не раньше середины лета. Но для этого есть условие.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости разработать систему паспортов вакцинации, поскольку в июне 2021 года в странах Европейского союза уже заработает система поездок на основании таких документов.

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