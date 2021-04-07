Відновлення аеротрафіку до Європи можуть відкласти на невизначений період, - "Украерорух"

"Украерорух" повідомляє, що відновлення аеротрафіку до Європи можуть відкласти на невизначений період. Попередні терміни щодо спрощення правил перетину кордонів були намічені на початок червня.

"Щодо відновлення трафіку до Європи, давати точні прогнози щодо лібералізації правил перетину кордонів досить складно, з огляду на введення суворих обмежувальних заходів через третю хвилю коронавірусу. Попередні терміни щодо спрощення правил перетину кордонів з початку червня можуть бути перенесені на невизначений період", - зазначив керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.

За його словами, при цьому очікується сезонне збільшення кількості рейсів у повітряному просторі під відповідальністю України в період літньої навігації, коли повноцінно розпочнеться туристичний сезон.

Вказано, що у березні цього року українські авіакомпанії виконали 4 603 рейси (це на 5,8% більше у порівнянні з березнем 2020 року), а іноземні авіакомпанії здійснили 7 557 рейсів (менше на 15,8%).