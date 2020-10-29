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Возобновить работу НАПК и е-декларирования можно за несколько месяцев, - Минюст

Киев, Четверг 29 октября 2020 17:49
Возобновить работу НАПК и е-декларирования можно за несколько месяцев, - Минюст
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Возобновить полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронного декларирования можно за несколько месяцев. Для этого необходимо забрать у НАПК полномочия по контролю судей.

Такое заявление в интервью "НВ" сделал министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, сейчас у министерства есть конкретное видение того, как возобновить работу системы е-декларирования в том виде, в котором она работала до решения Конституционного суда. Первый шаг - убрать на законодательном уровне полномочия НАПК в отношении судей.

"Тогда НАПК будет полноценно функционировать, выполняя свои обязанности относительно всех других (а чиновников гораздо больше, чем судей). Вступление в силу данного закона позволит разблокировать работу НАПК и открыть доступ к реестру деклараций", - пояснил он.

Также в министерстве хотят создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал судей для предотвращения коррупции.

"В несколько месяцев (создание такого органа - ред.) не уложится. А относительно всех других чиновников, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной рады, - это можно сделать за несколько месяцев", - подчеркнул Малюська.

Напомним, недавно КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и реестра деклараций.

Сегодня президент Владимир Зеленский пообещал, что система электронного декларирования будет работать в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.

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Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныДекларации о доходахНАПКДенис Малюська

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