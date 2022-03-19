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На вознаграждения военным уже направили 15 млрд гривен

Фото: вознаграждения военным выплатили уже на 15 млрд гривен (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны Украины продолжает перечисление средств в воинские части для выплаты денежного обеспечения военнослужащих и дополнительного вознаграждения. По состоянию на 19 марта выплаты профинансированы на сумму более 15 млрд грн, и процесс выплат продлится ориентировочно до 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в пресс-службе, согласно постановлению КМУ от 28 февраля 2022 года № 168 военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских, начиная с 24 февраля 2022 года выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

В то же время, военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мероприятий - размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины