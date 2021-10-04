UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты, - Байден

Автор: Валерия Полищук

Дефолт, который может произойти, если Конгресс Соединенных Штатов не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Поэтому республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, ставя США под угрозу дефолта.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Белом доме.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", - заявил президент США.

При этом Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиКурс доллара