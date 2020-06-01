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Возможные пути решения для украинского футбола после пандемии COVID-19

Новости » Пресс-релизы     01.06.2020 - 14:12
Возможные пути решения для украинского футбола после пандемии COVID-19

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что в украинском футболе сейчас очень серьезные проблемы. Они связаны в основном с тяжелой экономической ситуацией после последствий пандемии COVID-19.

На сегодняшний день лишь несколько клубов в Украине не испытывают особых сложностей. Во всех других есть проблемы разного масштаба. В Карпатах нашли три положительные пробы коронавируса. Дальнейшее их участие в чемпионате вызывает целую массу проблем и вопросов. После поражения 31 мая Динамо от Шахтера Заря и Десна значительно повысили свои шансы на то, чтобы побороться за право впервые в своей истории сыграть в Лиге Чемпионов.

Сейчас мало кто хочет вкладывать деньги в украинские клубы, так как нет уверенности в завтрашнем дне и получается, что огромные суммы могут быть просто «выброшены на ветер». Если и раньше многим владельцам клубов украинской Премьер-Лиги не удавалось завершать сезон с прибылью, то сейчас все стало еще намного жестче. В настоящее время делать прогнозы на спорт очень сложная задача, поэтому надо набраться терпения. Только так можно увидеть в какой форме сейчас находятся игроки.

Возможные пути для решения проблем в украинском футболе

  1. Отказаться от легионеров и дать шанс молодым игрокам. Большинство легионеров приезжало в Украину для того, чтобы просто зарабатывать деньги. В случае получения более выгодного предложения они покидали свои команды. В целом этот механизм прост и прозрачен и вряд ли данной информацией можно кого-то удивить.
  2. Необходимо сейчас всем командам заняться улучшением условий для юношеских команд. Нужно, чтобы украинские ребята играли в футбол, но при этом не нужно их привлекать огромными контрактами необходимо им привить любовь к игре.
  3. Попытаться оставить костяк команды, состоящий из украинских игроков. Понятно, что некоторые украинские игроки хотят покинуть свои команды, так как возможно их где-то не устраивают условия игры, им не выплачиваются зарплаты, но задача абсолютно каждого клуба удержать их. Это касается не только Динамо, Шахтера, Днепра это относится ко всем участникам украинской Премьер-Лиги. Тайсон уже на протяжении года заявляет всем и всюду, что он не хочет играть за Шахтер.
  4. Однозначно есть целая масса направлений, над которыми нужно работать. Чем быстрее все это произойдет, тем будет лучше. Хотелось, чтобы все владельцы клубов украинской Премьер-Лиги объединились между собой и вместе занимались решением всех проблем, только в этом случае им удастся справиться.
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