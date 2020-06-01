Возможные пути решения для украинского футбола после пандемии COVID-19
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что в украинском футболе сейчас очень серьезные проблемы. Они связаны в основном с тяжелой экономической ситуацией после последствий пандемии COVID-19.
На сегодняшний день лишь несколько клубов в Украине не испытывают особых сложностей. Во всех других есть проблемы разного масштаба. В Карпатах нашли три положительные пробы коронавируса. Дальнейшее их участие в чемпионате вызывает целую массу проблем и вопросов. После поражения 31 мая Динамо от Шахтера Заря и Десна значительно повысили свои шансы на то, чтобы побороться за право впервые в своей истории сыграть в Лиге Чемпионов.
Сейчас мало кто хочет вкладывать деньги в украинские клубы, так как нет уверенности в завтрашнем дне и получается, что огромные суммы могут быть просто «выброшены на ветер». Если и раньше многим владельцам клубов украинской Премьер-Лиги не удавалось завершать сезон с прибылью, то сейчас все стало еще намного жестче. В настоящее время делать прогнозы на спорт очень сложная задача, поэтому надо набраться терпения. Только так можно увидеть в какой форме сейчас находятся игроки.
Возможные пути для решения проблем в украинском футболе
- Отказаться от легионеров и дать шанс молодым игрокам. Большинство легионеров приезжало в Украину для того, чтобы просто зарабатывать деньги. В случае получения более выгодного предложения они покидали свои команды. В целом этот механизм прост и прозрачен и вряд ли данной информацией можно кого-то удивить.
- Необходимо сейчас всем командам заняться улучшением условий для юношеских команд. Нужно, чтобы украинские ребята играли в футбол, но при этом не нужно их привлекать огромными контрактами необходимо им привить любовь к игре.
- Попытаться оставить костяк команды, состоящий из украинских игроков. Понятно, что некоторые украинские игроки хотят покинуть свои команды, так как возможно их где-то не устраивают условия игры, им не выплачиваются зарплаты, но задача абсолютно каждого клуба удержать их. Это касается не только Динамо, Шахтера, Днепра это относится ко всем участникам украинской Премьер-Лиги. Тайсон уже на протяжении года заявляет всем и всюду, что он не хочет играть за Шахтер.
- Однозначно есть целая масса направлений, над которыми нужно работать. Чем быстрее все это произойдет, тем будет лучше. Хотелось, чтобы все владельцы клубов украинской Премьер-Лиги объединились между собой и вместе занимались решением всех проблем, только в этом случае им удастся справиться.