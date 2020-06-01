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Можливі шляхи вирішення для українського футболу після пандемії COVID-19

Новини » Прес-релізи     01.06.2020 - 14:12
Можливі шляхи вирішення для українського футболу після пандемії COVID-19

На сьогоднішній день ні для кого не секрет, що в Українському футболі зараз дуже серйозні проблеми. Вони пов'язані в основному з важкої економічною ситуацією після наслідків пандемії COVID-19.

На сьогоднішній день лише декілька клубів в Україні не відчувають труднощів. У всіх других є проблеми різного масштабу. У Карпатах знайшли три позитивні проби коронавіруса. Подальша їх участь в чемпіонаті викликає цілу масу проблем i питань. Після поразки 31 травня Динамо від Шахтаря Ворскла і Десна значно підвищили свої шанси на те, щоб поборотися за право вперше в своїй історії зіграти в Лізі Чемпіонів.

Зараз мало хто хоче вкладати гроші в українські клуби, так як немає впевненості в завтрашньому дні і виходить, що величезні суми можуть бути просто «викинуті на вітер». Якщо і раніше багатьом власникам клубів української Прем'єр-Ліги не вдавалося завершувати сезон з прибутком, то зараз все стало ще набагато жорсткіше. На теперішній час робити прогнози на спорт дуже складне завдання, тому треба набратися терпіння. Тільки так, можна побачити у якій формі наразі знаходяться гравці.

Можливі шляхи для вирішення проблем в українському футболі

  1. Відмовитися від легіонерів і дати шанс молодим гравцям. Більшість легіонерів приїжджало в Україну для того, щоб просто заробляти гроші. У разі отримання більш вигідної пропозиції вони покидали свої команди. В цілому цей механізм простий і прозорий і навряд чи даною інформацією можна когось здивувати.
  2. Необхідно зараз всім командам зайнятися поліпшенням умов для юнацьких команд. Потрібно, щоб українські хлопці грали у футбол, але при цьому не потрібно їх заманювати величезними контрактами необхідно їм прищепити любов до гри.
  3. Спробувати залишити кістяк команди який складається з українських гравців. Зрозуміло, що деякі українські гравці хочуть покинути свої команди, так як можливо їх десь не влаштовують умови гри, їм не виплачуються зарплати, але завдання абсолютно кожного клубу утримати їх. Це стосується не тільки Динамо, Шахтаря, Дніпра це відноситься до всіх учасників української Прем'єр-Ліги. Тайсон вже на протязі року заявляє всім і усюди, що він НЕ хоче грати за Шахтар.
  4. Однозначно є ціла маса напрямків, над якими потрібно працювати. Чим швидше все це відбудеться, тим буде краще. Хотілося, щоб всі власники клубів української Прем'єр-Ліги об'єдналися між собою і разом займалися вирішенням всіх проблем, тільки в цьому випадку їм вдасться впоратися.
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