Можливі шляхи вирішення для українського футболу після пандемії COVID-19

На сьогоднішній день ні для кого не секрет, що в Українському футболі зараз дуже серйозні проблеми. Вони пов'язані в основному з важкої економічною ситуацією після наслідків пандемії COVID-19.

На сьогоднішній день лише декілька клубів в Україні не відчувають труднощів. У всіх других є проблеми різного масштабу. У Карпатах знайшли три позитивні проби коронавіруса. Подальша їх участь в чемпіонаті викликає цілу масу проблем i питань. Після поразки 31 травня Динамо від Шахтаря Ворскла і Десна значно підвищили свої шанси на те, щоб поборотися за право вперше в своїй історії зіграти в Лізі Чемпіонів.

Зараз мало хто хоче вкладати гроші в українські клуби, так як немає впевненості в завтрашньому дні і виходить, що величезні суми можуть бути просто «викинуті на вітер». Якщо і раніше багатьом власникам клубів української Прем'єр-Ліги не вдавалося завершувати сезон з прибутком, то зараз все стало ще набагато жорсткіше. На теперішній час робити прогнози на спорт дуже складне завдання, тому треба набратися терпіння. Тільки так, можна побачити у якій формі наразі знаходяться гравці.

Можливі шляхи для вирішення проблем в українському футболі