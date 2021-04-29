ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возможности сервиса 104.ua доступны всем участникам рынка газа Украины

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 16:35
Возможности сервиса 104.ua доступны всем участникам рынка газа Украины Фото: сервис 104.ua доступен всем участникам рынка газа (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

104.ua - это сервис для потребителей газа, который предоставляет свои услуги всем заинтересованным компаниям, работающим на конкурентном рынке газа. Поэтому возможности сервиса 104.ua доступны всем участникам рынка газа Украины.

Об этом заявили в прес-службе компании 104.ua.

"Считаем обвинения в монополии беспочвенными, поскольку единственным ограничением сотрудничества с нами является желание самих компаний. К нам, как к представителям сервиса, представители НАК "Нафтогаз Украины" или их дочерних компаний, не обращались. Надеемся, что от заявлений они перейдут к делу и интегрируются с нашим сервисом, чтобы повысить качество обслуживания своих клиентов и предоставить им лучшие услуги от 104.ua", - отметил директор ТОВ "104.ua" Юрий Петрук.

Онлайн-платформа 104.ua открывает клиентам любых газовых компаний оптимальные возможности для расчетов за газ и его доставку. Клиенты 104.ua могут с одного аккаунта управлять лицевыми счетами как у поставщиков газа, так и у операторов ГРМ, независимо от их места расположения. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, что особенно актуально в условиях пандемии, так как позволяет взять на себя заботу о близких.

На платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам проводится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

Интерфейс "Личного кабинета" клиента на 104.ua адаптирован под все виды девайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика рынок газа газ сервис
NEWS
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"