104.ua - це сервіс для споживачів газу, який надає свої послуги всім зацікавленим компаніям, що працюють на конкурентному ринку газу. Тому можливості сервісу 104.ua доступні всім учасникам ринку газу України.

"Вважаємо звинувачення в монополії безпідставними, оскільки єдиним обмеженням співпраці з нами є бажання самих компаній. До нас, як до представників сервісу, представники НАК "Нафтогаз України" або їх дочірніх компаній, не зверталися. Сподіваємося, що від заяв вони перейдуть до справи і інтегруються з нашим сервісом, щоб підвищити якість обслуговування своїх клієнтів і надати їм кращі послуги від 104.ua", - зазначив директор ТОВ "104.ua" Юрій Петрук.

Онлайн-платформа 104.ua відкриває клієнтам будь-яких газових компаній оптимальні можливості для розрахунків за газ і його доставку. Клієнти 104.ua можуть з одного акаунту управляти особовими рахунками як у постачальників газу, так і в операторів ГРМ, незалежно від їх місця розташування. Користувач може приєднати до одного аккаунту до 25 особових рахунків, що особливо актуально в умовах пандемії, тому що дозволяє взяти на себе турботу про близьких.

На платформі 104.ua також реалізована функція оплати в "один клік" за рахунками за газ і за його доставку. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії.

Інтерфейс "Особистого кабінету" клієнта на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.