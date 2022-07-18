Возможности и преимущества выбора смарт-часов

Стоит ли выбрать умные часы – главные преимущества подобных гаджетов

От традиционных хронометров умные часы отличаются довольно разительно. На их мониторе отображаются сообщения со смартфона, с которым связан данный прибор – для этой цели используется модуль Bluetooth. Различного типа встроенные датчики обеспечивают полноценный сбор информации о здоровье владельца, работать с которой можно не только на часах, но и в приложении смартфона.

Основные функции, которыми наделяют производители смарт-часы

Такие приборы связываются со смартфоном, отображая все уведомления и входящие сообщения, а также любую другую информацию на своём экране. Основным преимуществом является возможность не доставать смартфон из кармана, когда руки заняты. Встроенный гироскоп отсчитывает пройденные шаги, определяет физическую активность и потраченные калории. Датчик сердечного ритма и пульсометр тоже являются немаловажным функциями.

В большинстве своём смарт-часы измеряют качество сна, для этого их нужно носить и ночью, в том числе. Многих интересует функция «умного» будильника, который начинает вибрировать в нужный промежуток времени. Отдельные модели измеряют уровень стресса своего владельца, ориентируясь на колебание пульса и другие параметры тела.

Особого внимания заслуживают модели, предназначенные специально для спортсменов, в конструкции которых присутствует встроенный датчик атмосферного давления и пульсоксиметр. Некоторые из них подходят для горных походов и предоставляют уникальные возможности работы с навигацией. Они функционируют на протяжении длительного времени в автономном режиме и отображают на дисплее карты местности.

Настолько ли они "умные", чтобы не зависеть от смартфона

Смарт-часы являются идеальным дополнением смартфона, однако и без него способны функционировать вполне полноценно. Тот, кто предпочитает утренние или вечерние пробежки, может выбрать для себя часы со встроенным модулем GPS, благодаря которым можно будет записывать сведения о пробежках, оставляя смартфон дома.

Часы отслеживают входящие звонки и могут отвечать на них, если отыскать вариант со встроенным микрофоном и динамиком. Для меломанов больше подойдёт альтернативное решение со встроенным плеером, музыка в таких моделях передается по Bluetooth.

Совершенно независимые от смартфонов часы, оснащенные слотом для сим-карты, конечно, существуют, однако такая функция доступна только в детских моделях, где функциональность значительно урезана.