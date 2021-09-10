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Для возможного безвиза. Британия проверит систему биометрических паспортов Украины

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 14:29
Для возможного безвиза. Британия проверит систему биометрических паспортов Украины Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Эксперты из Великобритании проверят систему биометрических паспортов Украины. Это для переговоров относительно возможного безвиза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс об этом заявила на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима", - сообщили в пресс-службе МВД.

Монастырский также поблагодарил посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, менять украинские водительские права на британские без экзаменов.

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