Для возможного безвиза. Британия проверит систему биометрических паспортов Украины

Эксперты из Великобритании проверят систему биометрических паспортов Украины. Это для переговоров относительно возможного безвиза.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел .

Посол Великобритании Мелинда Симмонс об этом заявила на встрече с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима", - сообщили в пресс-службе МВД.

Монастырский также поблагодарил посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, менять украинские водительские права на британские без экзаменов.