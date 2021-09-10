Для можливого безвіза. Британія перевірить систему біометричних паспортів України

Експерти з Великої Британії перевірять систему біометричних паспортів України. Це для переговорів щодо можливого безвіза.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс про це заявила на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що в подальшому стане предметом переговорів між Урядами наших країн в контексті можливого надання Україні безвізового режиму", - повідомили у прес-службі МВС.

Монастирський також подякував послу за те, що в травні Велика Британія дозволила українцям, які на законних підставах проживають на її території, обмінювати українські водійські права на британські без іспитів.