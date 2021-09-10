ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для можливого безвіза. Британія перевірить систему біометричних паспортів України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 14:29
Для можливого безвіза. Британія перевірить систему біометричних паспортів України Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Експерти з Великої Британії перевірять систему біометричних паспортів України. Це для переговорів щодо можливого безвіза.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс про це заявила на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що в подальшому стане предметом переговорів між Урядами наших країн в контексті можливого надання Україні безвізового режиму", - повідомили у прес-службі МВС.

Монастирський також подякував послу за те, що в травні Велика Британія дозволила українцям, які на законних підставах проживають на її території, обмінювати українські водійські права на британські без іспитів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Безвізовий режим Великобританія
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією