Возможна эскалация. Мэр Чугуева обратилась к жителям с важной просьбой
В связи с возможной эскалацией ситуации в Чугуеве жителей города призывают максимально ограничить передвижение по улицам и держаться поближе к укрытиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Галины Минаевой.
Она отметила, что в последние дни ситуация с обстрелами города заметно обострилась. К сожалению, не обошлось и без жертвы среди горожан.
"Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Вот почему я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, с настоятельной просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям", - сообщила она.
Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли город Чугуев из "Ураганов". В результате удара погиб местный житель, который оказался гражданином России.
Также в среду, 3 августа, силы ПВО сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали в поле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.