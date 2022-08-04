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Возможна эскалация. Мэр Чугуева обратилась к жителям с важной просьбой

Новина українською →
Харьков, Четверг 04 августа 2022 08:35
Возможна эскалация. Мэр Чугуева обратилась к жителям с важной просьбой Фото: мэр Чугуева Галина Минаева общается с гражданскими после обстрелов (facebook.com/galinaminaevachuguev)
Автор: Руслан Гаращенко

В связи с возможной эскалацией ситуации в Чугуеве жителей города призывают максимально ограничить передвижение по улицам и держаться поближе к укрытиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Галины Минаевой.

Она отметила, что в последние дни ситуация с обстрелами города заметно обострилась. К сожалению, не обошлось и без жертвы среди горожан.

"Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Вот почему я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, с настоятельной просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям", - сообщила она.

Напомним, вчера российские оккупационные войска обстреляли город Чугуев из "Ураганов". В результате удара погиб местный житель, который оказался гражданином России.

Также в среду, 3 августа, силы ПВО сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали в поле.

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