Возле Тростянца подорвалась бригада энергетиков, есть погибший и раненые

Возле Тростянца Сумской области подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". В результате погиб один человек, еще несколько ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Сообщается, что инцидент произошел вчера вблизи села Белка, энергетики подорвались на российской противотанковой мине.
"Один человек погиб. Двое мужчин с травмами и переломами доставлены в больницу. Там им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще два человека получили контузию, без госпитализации", - отметил Живицкий.
Напомним, ранее в освобожденном от российских оккупантов Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей.
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