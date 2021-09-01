Возле Сан-Диего разбился вертолет ВМС США
Фото: в США разбился вертолет ВМС (U_S_Navy_photo_by_Mass_Communication)
В Соединенных Штатах Америки разбился военный самолет. Катастрофа произошла вблизи побережья американского города Сан-Диего.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на FOX 5 San Diego.
Инцидент произошел во вторник около 16:30 по местному времени.
Вертолет типа MH-60S упал в море во время полета в 110 км от побережья Сан Диего.
Пока одного члена экипажа смогли спасти, а поиск еще пятерых продолжается.