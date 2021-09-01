ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возле Сан-Диего разбился вертолет ВМС США

Новина українською →
Сан-Диего, Среда 01 сентября 2021 11:11
Возле Сан-Диего разбился вертолет ВМС США Фото: в США разбился вертолет ВМС (U_S_Navy_photo_by_Mass_Communication)
Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах Америки разбился военный самолет. Катастрофа произошла вблизи побережья американского города Сан-Диего.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на FOX 5 San Diego.

Инцидент произошел во вторник около 16:30 по местному времени.

Вертолет типа MH-60S упал в море во время полета в 110 км от побережья Сан Диего.

Пока одного члена экипажа смогли спасти, а поиск еще пятерых продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Авиакатастрофа
NEWS
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
Купить квартиру без помощи банка: какие решения предлагают застройщики
DAILY
Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок