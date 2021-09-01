Біля Сан-Дієго розбився гелікоптер ВМС США
Фото: в США розбився гелікоптер ВМС (U_S_Navy_photo_by_Mass_Communication)
У Сполучених Штатах Америки розбився військовий літак. Катастрофа сталась поблизу узбережжя американського міста Сан-Дієго.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FOX 5 San Diego.
Інцидент стався у вівторок близько 16:30 за місцевим часом.
Гвинтокрил типу MH-60S впав у море під час польоту за 110 км від узбережжя Сан Дієго.
Поки одного члена екіпажу змогли врятувати, а пошук ще п’ятьох триває.