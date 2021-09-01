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Біля Сан-Дієго розбився гелікоптер ВМС США

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Сан-Дієго, Середа 01 вересня 2021 11:11
Біля Сан-Дієго розбився гелікоптер ВМС США Фото: в США розбився гелікоптер ВМС (U_S_Navy_photo_by_Mass_Communication)
Автор: Анастасія Рокитна

У Сполучених Штатах Америки розбився військовий літак. Катастрофа сталась поблизу узбережжя американського міста Сан-Дієго.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FOX 5 San Diego.

Інцидент стався у вівторок близько 16:30 за місцевим часом.

Гвинтокрил типу MH-60S впав у море під час польоту за 110 км від узбережжя Сан Дієго.

Поки одного члена екіпажу змогли врятувати, а пошук ще п’ятьох триває.

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Сполучені Штати Америки Авиакатастрофа
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