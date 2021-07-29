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Возле Николаева загорелся "Интерсити", от теповоза отцепили вагоны с пассажирами

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Четверг 29 июля 2021 10:20
Возле Николаева загорелся "Интерсити", от теповоза отцепили вагоны с пассажирами Фото: возле Николаева горел "Интерсити" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вблизи Николаева произошло возгорание пассажирского поезда "Интерсити" №767. Он следовал по сообщению "Киев-Херсон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям 28 июля в 21:25

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв. м.

"9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, из них 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза", - говорится в сообщении.

В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован на той же площади, его причина устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, до конечной станции Херсон.

Напомним, в среду, 28 июля, поезд "Интерсити" сообщение Киев-Запорожье задерживался на три часа.

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Николаев поезд
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