Біля Миколаєва загорівся "Інтерсіті", від теповоза відчепили вагони з пасажирами
Поблизу Миколаєва сталося загорання пасажирського поїзда "Інтерсіті" №767. Він прямував за сполученням "Київ-Херсон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Інформація про подію надійшла рятувальникам 28 липня о 21:25
По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м.
"9 пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 особа, з них 60 пасажирів, відчеплено від тепловоза", - йдеться в повідомленні.
О 21:45 пожежу локалізовано, о 21:55 - ліквідовано на тій же площі, її причина встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.
О 22:11 пасажирський потяг відправлено на станцію Миколаїв, а о 22:57, після формування, до кінцевої станції Херсон.
Нагадаємо, у середу, 28 липня, поїзд "Інтерсіті" сполучення Київ-Запоріжжя затримувався на три години.