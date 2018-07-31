Возле Львова столкнулись грузовик и авто, есть погибшая и пострадавшие

Трое человек госпитализированы, среди них есть дети

Сегодня, 31 июля, возле Львова столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Как отмечается, авария произошла около 9 часов утра на автодороге Киев-Чоп возле села Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района. Автомобиль "Тойота", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком "МАН".

Фото: авария на автодороге Киев-Чоп

В пресс-службе полиции сообщают, что в результате ДТП погибла женщина, еще трое людей, двое из которых дети, доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи.

Напомним, что вчера во Львовской области в результате ДТП пострадало 8 человек. В результате аварии телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров "Фольксвагена", один из которых - иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются.

Также вчера в Киеве произошло ДТП с участием 7 автомобилей. Водитель Honda Accord начал путь вблизи Оболонского проспекта, он вьехал вскоре в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в автомобиль Volkswagen. После Volkswagen и Honda отбросило на 4 припаркованных неподалеку автомобиля.