Біля Львова зіткнулись вантажівка та авто, є загибла та постраждалі

Троє людей госпіталізовані, серед них є діти

Сьогодні, 31 липня, біля Львова зіткнулись вантажівка та автомобіль, у результаті чого загинула жінка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Як зазначається, аварія сталась близько 9 години ранку на автодорозі Київ-Чоп біля села Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району. Автомобіль "Тойота", виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою "МАН".

Фото: аварія на автодорозі Київ-Чоп

У прес-службі поліції повідомляють, що внаслідок ДТП загинула жінка, ще троє людей, двоє з яких діти, доставлені у лікарню для встановлення діагнозу та надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що вчора у Львівській області внаслідок ДТП постраждало 8 людей. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів "Фольксвагена", один з яких - іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.

Також вчора у Києві сталося ДТП за участю 7 автомобілів. Водій Honda Accord почав шлях поблизу Оболонського проспекту, 5, в'їхавши незабаром в припаркований поряд автомобіль Skoda, потім в автомобіль Volkswagen. Після Volkswagen і Honda відкинуло на 4 припарковані неподалік автомобіля.