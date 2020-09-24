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Возле колледжа в Киеве произошли стычки с полицией, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

На территории Олимпийского колледжа в Киеве произошли стычки с полицией. В результате инцидента есть пострадавшие.

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Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что сегодня днем на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возникла конфликтная ситуация. Полиция на месте уточнила, что конфликт произошел во время визита ликвидационной комиссии.

Полицейские вмешались в ситуацию, в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители. Сейчас обе стороны конфликта приглашены в управление полиции для дачи объяснений.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Отметим, в начале сентября студенты этого колледжа объявили забастовку после решения Кабинета министров передать его Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС). В правительстве решили реорганизовать колледж, присоединив к университету.

Олимпийский колледж назвал это попыткой рейдерского захвата. На его странице в Facebook указано, что руководство НУФВиС якобы привлекло так называемых титушек, чтобы решить конфликтную ситуацию.

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