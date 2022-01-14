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Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка, есть жертва и пострадавшие

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Пятница 14 января 2022 14:51
Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка, есть жертва и пострадавшие Фото: Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Валерия Полищук

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" между селами Песчанка и Новоселовка.

"В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2101, транспортные средства загорелись. В салоне автобуса находились 10 человек и водитель", - говорится в сообщении.

Все пассажиры покинули автобус до прибытия спасателей.

Двух человек, пострадавших в результате ДТП, направили в больницу на обследование, а именно мужчину, 1957 г.р. и подростка, 2005 г.р.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля.

Фото: Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка (facebook.com/MNSDNE)

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ДТП Днепропетровская область
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