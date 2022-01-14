Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка, есть жертва и пострадавшие
В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" между селами Песчанка и Новоселовка.
"В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2101, транспортные средства загорелись. В салоне автобуса находились 10 человек и водитель", - говорится в сообщении.
Все пассажиры покинули автобус до прибытия спасателей.
Двух человек, пострадавших в результате ДТП, направили в больницу на обследование, а именно мужчину, 1957 г.р. и подростка, 2005 г.р.
В результате происшествия погиб водитель автомобиля.
Фото: Возле Днепра в ходе ДТП загорелись автобус и легковушка (facebook.com/MNSDNE)