Возле Чугуева ремонтируют мост через Северский Донец в рамках "Большой стройки"
На мосту через реку Северский Донец возле Чугуева проходят ремонтные работы в рамках президентской программы "Большая стройкаа".
Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, передает сайт облгосадминистрации.
Средний ремонт моста через Северский Донец начали в феврале.
Мост расположен на автомобильной дороге Н-26 на выезде из города Чугуева в направлении села Малиновка. Построен в 1989 году и с момента строительства капитально не ремонтировался. Длина искусственного сооружения - 108,94 погонных метров.
На объекте уже провели демонтаж мостового полотна и ограждений, провели армирование и бетонирование монолитной накладной плитки.
Также устроили опалубку для новых тротуаров. Сейчас дорожники выполняют работы по ремонту опор и пролетных строений и устройству конусов сооружения.
Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 года.
Во время ремонта движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме с помощью светофорного регулирования.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что в планах программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.