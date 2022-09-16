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Возглавлял "народную милицию" в Балаклее: СБУ объявила подозрение предателю

Фото: СБУ сообщила о подозрении "начальнику" оккупационной милиции Балаклеи (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту, пойманному в Харьковской области. Он возглавлял так называемую "народную милицию" в Балклии во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, 48-летний балаклеец сотрудничал с российскими оккупантами и провозгласил себя "начальником" созданного врагом незаконного правоохранительного органа - так называемой "народной милиции Балаклеи".

Сообщается, что с апреля по сентябрь коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: принимал на службу других лиц, руководил служебной деятельностью работников, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с оккупантами.

Установлено, что в сентябре злоумышленник скрылся в оккупированном в то время Купянске, где впоследствии и был задержан украинскими правоохранителями после деоккупации города.

"Похоже, оккупанты не так уж доверяли балаклейскому перебежчику: служебное удостоверение, которое ему выдали, было действительно только до конца этого года", - отметили в СБУ.

В настоящее время действия балаклейца квалифицировали по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Пока ему сообщено о подозрении. Колаборанту грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Фото: СБУ сообщила о подозрении "начальнику" оккупационной милиции Балаклеи (ssu.gov.ua)

Напомним, что о задержании коллаборанта ДБР сообщило еще 10 сентября.

Добавим, что с начала деоккупации Харьковской области правоохранители обнаружили уже 16 коллаборантов. Также был разоблачен список всех фейковых должностных лиц оккупационных администраций.

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Служба безопасности УкраиныХарьков