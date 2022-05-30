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Воздушные силы нанесли удар по оккупационным войскам в районе Изюма

Фото: Воздушные силы нанесли удар по оккупационным войскам в районе Изюма (novynarnia.com)
Автор: Артур Родивилов

Ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке, который находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живая сила оккупантов.

В Сумской области истребители Воздушных сил ВСУ ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника уничтожили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

"29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось,

Напомним. что истребительная авиация Воздушных сил ВСУ успешно "отработала" вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

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Министерство обороны Украины