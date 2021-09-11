Воздух прогреется до +27: в Украине сегодня будет тепло и солнечно
Фото: в Украине ожидается теплая и солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение сегодняшнего дня в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +27 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На всей территории страны воздух сегодня равномерно прогреется до +24-27 градусов.
Ночью температура в северных, восточных и центральных областях опустится до +10-12 градусов.
Теплее будет в южных областях, где ночью температура будет держаться на уровне +13-15 градусов.
Прохладнее всего будет в западных регионах - ночью там прогнозируют +8-10 градусов.
Погода в Киеве
Температура воздуха в столице сегодня прогреется до +26 градусов. В течение дня будет солнечно и ясно.
Ночью температура понизится до +11-13 градусов.