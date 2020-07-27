В ВОЗ заявили, что страны не должны держать границы закрытыми

Фото: Майк Райан (twitter.com/UNGeneva)

Страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения коронавируса. По словам представителя организации, экономика должна восстанавливаться.

Об этом заявил г лава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на брифинге в понедельник, передает РБК-Украина.

По его словам, страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем.

"Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна возобновиться... Ясно, что давление на коронавирус снижает цифры. Сбросьте это давление, и дела снова начнут расти", - заявил Райан.

Кроме этого, глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию.

Также РБК-Украина писало, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.