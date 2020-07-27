ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ВОЗ заявили, что страны не должны держать границы закрытыми

Женева, Понедельник 27 июля 2020 16:29
В ВОЗ заявили, что страны не должны держать границы закрытыми
Фото: Майк Райан (twitter.com/UNGeneva)
Автор: Максим Зайченко

Страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения коронавируса. По словам представителя организации, экономика должна восстанавливаться.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на брифинге в понедельник, передает РБК-Украина.

По его словам, страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем.

"Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна возобновиться... Ясно, что давление на коронавирус снижает цифры. Сбросьте это давление, и дела снова начнут расти", - заявил Райан.

Кроме этого, глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию.

Также РБК-Украина писало, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины границаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь