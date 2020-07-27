У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими

Країни не можуть тримати кордони закритими в недалекому майбутньому
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення коронавірусу. За словами представника організації, економіка повинна відновлюватися.
Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан на брифінгу в понеділок, передає РБК-Україна.
За його словами, країни не можуть тримати кордони закритими в найближчому майбутньому.
"Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна відкритися, люди повинні працювати, торгівля повинна відновитися... Ясно, що тиск на коронавірус знижує цифри. Скиньте цей тиск, і справи знову почнуть рости", - заявив Райан.
Крім цього, глава ВООЗ заявив про посилення пандемії та скликає надзвичайну комісію.
Також РБК-Україна писало, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.