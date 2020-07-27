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У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими

Женева, Понеділок 27 липня 2020 16:29
У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими
Фото: Майк Райан (twitter.com/UNGeneva)
Автор: Максим Зайченко

Країни не можуть тримати кордони закритими в недалекому майбутньому

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення коронавірусу. За словами представника організації, економіка повинна відновлюватися.

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан на брифінгу в понеділок, передає РБК-Україна.

За його словами, країни не можуть тримати кордони закритими в найближчому майбутньому.

"Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна відкритися, люди повинні працювати, торгівля повинна відновитися... Ясно, що тиск на коронавірус знижує цифри. Скиньте цей тиск, і справи знову почнуть рости", - заявив Райан.

Крім цього, глава ВООЗ заявив про посилення пандемії та скликає надзвичайну комісію.

Також РБК-Україна писало, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.

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