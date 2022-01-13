ВОЗ заявила о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию: что это значит
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может постепенно превратиться в эндемическую инфекцию. То есть ту, которая характерна для определенной местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы технической группы ВОЗ Марии Ван Керкхове во время брифинга.
"Этот вирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Это бесспорно", - заявила она.
По словам эксперта, сейчас пандемия коронавируса находится "в самом разгаре".
"Растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран. Но мы еще не дошли до этой стадии", - отметила ван Керкхове.
Она подчеркнула, что вирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. В частности, и из-за того, что разные страны борются с пандемией по-разному,
"Здесь нет такой предсказуемости, как с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями. Возможно, мы придем к этому, но пока не пришли", - резюмировала ван Керкхове.
Отметим, ранее в ВОЗ назвали причину появления новых штаммов коронавируса.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о наивысшей заболеваемости коронавирусом в мире за последние сутки.