ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд заразившихся COVID-19

Фото: коронавирус (facebook.com-imf)

Число летальных исходов во всем мире за сутки выросло на 9783

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об очередном рекордном с начала пандемии суточном количестве заражений COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились 284 196 человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число летальных исходов во всем мире за сутки выросло на 9783.

Больше всего заразившихся коронавирусом выявили в США - 69 641 человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 67 860 и 49 310 новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР - 13,1 тысячи человек, Колумбия - 7,4 тысячи, Мексика - 6,02 тысячи человек.

Всего в мире с начала пандемии заболели около 15,3 млн человек, почти 629 тысяч человек умерли.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека, это на 116 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.