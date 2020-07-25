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ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд інфікованих COVID-19

США, Субота 25 липня 2020 03:04
ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд інфікованих COVID-19
Фото: коронавірус (facebook.com-imf)
Автор: РБК-Україна

Кількість летальних випадків в усьому світі за добу зросла на 9783

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про чергову рекордну з початку пандемії добову кількість заражень COVID-19. За минулу добу коронавірусом у світі заразилися 284 196 осіб.

Про це разомет Всесвітня організація охорони здоров'я.

Кількість летальних випадків у всьому світі за добу зросла на 9783.

Найбільше заражених коронавірусом виявили у США - 69 641 осіб. За ними йдуть Бразилія та Індія з 67 860 і 49 310 нових випадків відповідно.

Також в числі країн, в яких зареєстрували найбільше нових заражень за день, перебувають: ПАР - 13,1 тисячі людей, Колумбія - 7,4 тисячі, Мексика - 6,02 тисячі осіб.

Всього у світі з початку пандемії захворіли близько 15,3 млн осіб, майже 629 тисяч людей померли.

Нагадаємо, станом на 24 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 972 людини, це на 116 випадків більше, ніж за попередню добу.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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