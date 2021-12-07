В ВОЗ высказались против переливания пациентам с COVID плазмы крови

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови уже переболевших людей. Ранее на этот метод возлагались надежды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ .

Данные говорят о том, что метод не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", - констатировали в организации.

В связи с этим ВОЗ "настоятельно не рекомендует" переливать плазму пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют "рандомизированные контролируемые исследования".