ВОЗ о вспышках Эболы в ДР Конго и Гвинее: представляют региональный риск

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, сейчас нужно предпринимать координированные меры вместе с властями региона.

"Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны приняли безотлагательные действия (для предотвращения распространения Эболы - ред.). Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск", - заявил он.

ВОЗ уже направила в регион группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственных средств.

"ВОЗ делает все возможное, мы полностью оборудованы и готовы оказать поддержку на самом высоком уровне и Гвинее, и Конго, и соседним странам", - сказал Райан.

Вместе с тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Гвинеи "абсолютно не связанные" между собой.