ВОЗ смягчила свою позицию по электронным сигаретам

Всемирной организации здравоохранения понадобилось чуть более недели, чтобы смягчить свою позицию по влиянию электронных сигарет на здоровье человека, признав таким образом свою неправоту по этому вопросу. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ, передает УНИАН.

В частности, в организации убрали из своей позиции предложения по запрету отдельных типов вейпинга, заменив их на "предложения по регулированию электронных сигарет". При этом никаких официальных опровержений или отдельных уточнений Всемирная организация здравоохранения публично не предоставила.

Бывший советник премьер-министра Великобритании, руководитель негосударственной организации по борьбе с курением и экс-руководитель одной из миссий ООН Клив Бейтс назвал новый вариант рекомендаций Всемирной организации здравоохранения "чуть менее сумасшедшим", по сравнению с предыдущей версией, пишет издание.

Кроме того, позиция ВОЗ была раскритикована многими врачами и экспертами по борьбе с табакокурением, ведь существует множество независимых исследований, которые свидетельствуют о значительно меньшем уровне вреда от электронных сигарет по сравнению с курение обычных сигарет.

"У Всемирной организации здравоохранения уже есть история противодействия вейпингу, которая наносит ущерб их репутации. Но этот документ особенно вреден. Практически все утверждения в данном документе ложны. Его авторы должны взять на себя ответственность за использование дезинформации, которая может помешать курильщикам перейти на гораздо менее рискованные альтернативные табачные товары", - заявил глава Департамента исследований табачной зависимости в Лондонском университете королевы Марии Питер Хайек.

Мнение Хайека поддерживает и доктор Ник Хопкинсон, профессор респираторной медицины Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона.

"Данные рандомизированных контролируемых исследований ясно показывают, что электронные сигареты могут помочь курильщикам бросить курить. Курильщики, которые полностью переключаются на вейпинг, получат значительную пользу для здоровья. Долгосрочное использование электронных сигарет не является полностью безвредным, поэтому люди, которые их используют, должны стремиться бросить вейпинг также - но не за счет возвращения к традиционному курению", - уверен Хопкинсон.

В свою очередь, в Австралии местные врачи также признали вейпинг как один из механизмов снижения курения. Так, в "Национальных руководящих принципах по прекращению курения", подготовленных Австралийским колледжем врачей общей практики, использование никотина и в частности вейпинга было признано "законной помощью для взрослых курильщиков, которые хотят бросить курить, но безуспешно пытались использовать доступные лекарства". В результате чего, местные курильщики могут обращаться к своим лечащим врачам и по их совету использовать вейпинг в процессе отказа от курения.