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В ВОЗ считают, что штамм "Омикрон" вызывает более легкое заболевание, чем "Дельта"

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Среда 08 декабря 2021 18:27
В ВОЗ считают, что штамм "Омикрон" вызывает более легкое заболевание, чем "Дельта" Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает более легкое заболевание COVID, чем "Дельта" вариант. Однако, глава организации подчеркнул, что пока рано делать выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.

"Появившиеся данные из Южной Африки свидетельствуют о повышенном риске реинфекции "Омикроном", но для более точных выводов необходимо больше данных. Есть также некоторые свидетельства того, что "Омикрон" вызывает более легкое заболевание, чем "Дельта", но, опять же, пока еще слишком рано делать окончательные выводы", - заявил он.

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