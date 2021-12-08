У ВООЗ вважають, що штам "Омікрон" викликає легше захворювання, ніж "Дельта"

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта" варіант. Однак, глава організації підкреслив, що поки рано робити висновки.

"З'явилися дані з Південної Африки свідчать про підвищений ризик реінфекції "Омікроном", але для більш точних висновків необхідно більше даних. Є також деякі свідчення того, що "Омікрон" викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта", але, знову ж таки, поки ще занадто рано робити остаточні висновки", - заявив він.