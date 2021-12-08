ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ВООЗ вважають, що штам "Омікрон" викликає легше захворювання, ніж "Дельта"

Новость на русском →
Середа 08 грудня 2021 18:27
У ВООЗ вважають, що штам "Омікрон" викликає легше захворювання, ніж "Дельта" Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта" варіант. Однак, глава організації підкреслив, що поки рано робити висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.

"З'явилися дані з Південної Африки свідчать про підвищений ризик реінфекції "Омікроном", але для більш точних висновків необхідно більше даних. Є також деякі свідчення того, що "Омікрон" викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта", але, знову ж таки, поки ще занадто рано робити остаточні висновки", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України