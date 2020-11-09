ВОЗ считает поспешным решение Дании уничтожить 17 млн норок

Всемирная организация здравоохранения считает, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутаций коронавируса является поспешным. Кроме того, недавние данные, представленные Управлением здравоохранения Дании относительно нового варианта COVID-19 обнаруженного у людей, требуют подтверждения и дальнейшей оценки.

Об этом сообщает ВОЗ.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Штаммы SARS-CoV-2, заражающие норок, которые впоследствии передаются человеку, возможно, приобрели уникальных комбинаций мутаций. Чтобы полностью понять влияние конкретных мутаций, необходимы передовые лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в своем Twitter сообщила, что еще слишком рано делать поспешные выводы о последствиях мутации вируса, обнаруженного у норок.

"Нам нужно подождать и посмотреть, какие последствия, но я не думаю, что мы должны делать любые выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дании выявлено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса уничтожат 17 млн норок.

Кроме того, ВОЗ заявила, что инфицирования норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.