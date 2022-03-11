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ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить патогены в лабораториях из-за вторжения РФ

Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях здравоохранения страны. В частности, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки, которые могут привести к распространению заболеваний среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты по биобезопасности говорят, что введение российских войск на территорию Украины и обстрел городов повысили риск утечки возбудителей болезней, если какие-либо из этих объектов будут повреждены.

Как и во многих других странах, в Украине есть лаборатории общественного здравоохранения, изучающие возможности снижения угрозы опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, в том числе COVID-19.

"В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины.

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