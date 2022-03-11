ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить патогены в лабораториях из-за вторжения РФ

Эксперты по биобезопасности говорят, что введение российских войск на территорию Украины и обстрел городов повысили риск утечки возбудителей болезней, если какие-либо из этих объектов будут повреждены.

Как и во многих других странах, в Украине есть лаборатории общественного здравоохранения, изучающие возможности снижения угрозы опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, в том числе COVID-19.

"В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", - заявили в ВОЗ.

ВОЗ не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины.