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У ВООЗ проти введення "імунних паспортів" по COVID-19

Київ, Четвер 17 грудня 2020 11:05
У ВООЗ проти введення "імунних паспортів" по COVID-19
Фото: доктор Ханс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендують вводити "імунні паспорти". Але важливо мати документи про людей, які були вакциновані.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.

За його словами, невідомо, як довго буде зберігатися імунітет після щеплення. Однак, потрібно формувати дані про людей, які вакцинувалися і робити це в цифровому форматі.

"Доктор Тедрос (Гебреісус, - ред.), генеральний директор ВООЗ, підписав меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром Естонії на цей рахунок. Але це щось інше, не "імунний паспорт", ми не рекомендуємо вводити такі "паспорти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.

Раніше повідомлялося, що ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного розповсюдження вакцини від COVID-19.

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