В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.
Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга.
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор.
При этом он отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.
Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.
Кроме того, в ВОЗ признали, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности.
Добавим, что в ВОЗ также заявляли, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.